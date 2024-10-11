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Дождь парализовал Алматы

Дождь парализовал Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 18:14 Фото: pxhere
Вечером 11 октября 2024 года в Алматы пошел дождь. Непогода парализовала движение в городе. Жители и гости мегаполиса застряли в многокилометровых пробках, сообщает Zakon.kz.

На дорогах города, согласно данным картографических сервисов, загруженность составляет 11 баллов.

Дождь парализовал Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 18:14

Фото: Zakon.kz

Ранее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) уже выступали с предупреждением. Тогда сообщалось, что в Алматы пройдет сильный дождь. Кроме того, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

Ранее непогода разыгралась на севере Казахстана. 11 октября жители Петропавловска проснулись в зиме. Горожане разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.

С предупреждением выступила и администрация АО "НК "КазАвтоЖол". Там попросили водителей в Астане, а также в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.

Вместе с тем синоптики опубликовали прогноз погоды на 12, 13 и 14 октября 2024 года. И он весьма неутешительный. В предстоящие выходные территория Казахстана окажется в эпицентре арктического вторжения.

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