Еще в одном районе Актюбинской области объявили режим ЧС

В Уилском районе Актюбинской области 29 марта 2024 года объявлена чрезвычайная ситуация из-за весенних паводков. Одно село полностью затоплено, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата области, под угрозой подтопления пять сел: Каратал, Карасу, Амангельды, Карасу, Коптогай. А село Екпетал полностью затоплено. Весенние паводки создают большие трудности для Уилского района.

"В связи с этим по району с сегодняшнего дня объявлено чрезвычайное положение местного масштаба. Поэтому просим всех жителей указанных населенных пунктов выйти в безопасную зону. Главное – человеческая жизнь", – говорится в сообщении акимата Актюбинской области.

Регион уже несколько дней страдает от паводков. До этого режим ЧС был объявлен в трех районах и в областном центре Актобе.