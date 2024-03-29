Масштабные паводки в Казахстане: будет проведена проверка должностных лиц

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что после устранения последствий масштабных паводков, которые накрыли страну с наступлением весны, будет проведена проверка отдельных должностных лиц, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 марта 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.

"Будет проведена предметная проверка с целью выявить возможные факты халатного отношения отдельных должностных лиц к выполнению своих служебных обязанностей. Этот вопрос я уже обсудил с Генеральным прокурором", – заявил Олжас Бектенов.

Ранее глава правительства Казахстана выступил с заявлением, в котором отметил, что "это самые масштабные паводки за последние годы". Олжас Бектенов подчеркнул, что "сейчас главное – спасение жизни людей и минимизация последствий стихии".