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Масштабные паводки в Казахстане: будет проведена проверка должностных лиц

Масштабные паводки в Казахстане: Генпрокуратура проведет проверку должностных лиц, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 11:58 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что после устранения последствий масштабных паводков, которые накрыли страну с наступлением весны, будет проведена проверка отдельных должностных лиц, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 марта 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.

"Будет проведена предметная проверка с целью выявить возможные факты халатного отношения отдельных должностных лиц к выполнению своих служебных обязанностей. Этот вопрос я уже обсудил с Генеральным прокурором", – заявил Олжас Бектенов.

Ранее глава правительства Казахстана выступил с заявлением, в котором отметил, что "это самые масштабные паводки за последние годы". Олжас Бектенов подчеркнул, что "сейчас главное – спасение жизни людей и минимизация последствий стихии".

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Генпрокуратура Олжас Бектенов Генеральная прокуратура РК Правительство РК Казахстан Бектенов Олжас
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