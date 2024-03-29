В Жамбылской области детей перевозили на автобусах, не соответствующих требованиям безопасности
В результате из имеющихся в школах города 19 автобусов 10 не соответствовали требованиям Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, утвержденных приказом и.о. министра по инвестициям и развитию от 26.03.2015 года № 349.
В частности, водители не проходили медицинское освидетельствование перед рейсом, в автобусах отсутствовали медицинские аптечки, огнетушители, опознавательные знаки "Перевозка детей".
Общее количество перевозимых в автобусах детей превышало количество мест, оборудованных для сидения.
Создавая угрозу безопасности детей, перевозка осуществлялась водителем при отсутствии соответствующей категории водительского удостоверения, без страхового полиса и прохождения технического осмотра.
По актам прокурорского надзора виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
Выявленные нарушения в настоящее время устранены.