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В Жамбылской области детей перевозили на автобусах, не соответствующих требованиям безопасности

В Жамбылской области детей перевозили на автобусах не соответствующих требованиям безопасности, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 19:23 Фото: pixabay
Прокуратурой города Тараз проведена проверка в школах города по вопросу соблюдения безопасности при перевозке детей.

В результате из имеющихся в школах города 19 автобусов 10 не соответствовали требованиям Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, утвержденных приказом и.о. министра по инвестициям и развитию от 26.03.2015 года № 349.

В частности, водители не проходили медицинское освидетельствование перед рейсом, в автобусах отсутствовали медицинские аптечки, огнетушители, опознавательные знаки "Перевозка детей".

Общее количество перевозимых в автобусах детей превышало количество мест, оборудованных для сидения.

Создавая угрозу безопасности детей, перевозка осуществлялась водителем при отсутствии соответствующей категории водительского удостоверения, без страхового полиса и прохождения технического осмотра.

По актам прокурорского надзора виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Выявленные нарушения в настоящее время устранены.

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