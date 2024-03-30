Спасатели напомнили гражданам правила безопасности на льду

Ежегодно несоблюдение правил безопасности на льду уносит жизни людей. Чаще всего среди них рыбаки, увлекшиеся подледной рыбалкой, автовладельцы, рискующие выехать на тающий весенний лед, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата ВКО, во время рейда спасатели показали, как определить прочность льда визуально: лед голубого цвета –прочный, белый – прочность его в два раза меньше, серый или с желтоватым оттенком лед является более ненадежным.

"Прочность льда зависит от толщины, температуры воздуха, конкретных условий водоема. Особенно тонкий и опасный – весенний лед. Все рыболовы должны твердо знать, что выходить на первый и весенний лед очень рискованно. На данный момент в регионе усилены профрейды спасателей и полицейских. Главное – донести до граждан, что не стоит подвергать свою жизнь опасности. Всего уже организовано более 700 рейдов, к административной ответственности привлечено двое граждан, нарушивших статью 412 КоАП РК " , – отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Куатбек Кенжебекулы.

В ведомстве отмечают, что с рыболовами и автовладельцами провели инструктаж безопасности и дали разъяснение, что не стоит рисковать и выезжать на уже закрытые в целях безопасности ледовые переправы.

30 марта 2024 года спасатели ЗКО эвакуировали людей из ледяной воды после последствий паводков.