Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спасатели напомнили гражданам правила безопасности на льду

Спасатели и полицейские ВКО предупредили граждан об опасности весеннего льда, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 16:10 Фото: gov.kz
Ежегодно несоблюдение правил безопасности на льду уносит жизни людей. Чаще всего среди них рыбаки, увлекшиеся подледной рыбалкой, автовладельцы, рискующие выехать на тающий весенний лед, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата ВКО, во время рейда спасатели показали, как определить прочность льда визуально: лед голубого цвета –прочный, белый – прочность его в два раза меньше, серый или с желтоватым оттенком лед является более ненадежным.

"Прочность льда зависит от толщины, температуры воздуха, конкретных условий водоема. Особенно тонкий и опасный – весенний лед. Все рыболовы должны твердо знать, что выходить на первый и весенний лед очень рискованно. На данный момент в регионе усилены профрейды спасателей и полицейских. Главное – донести до граждан, что не стоит подвергать свою жизнь опасности. Всего уже организовано более 700 рейдов, к административной ответственности привлечено двое граждан, нарушивших статью 412 КоАП РК " , – отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Куатбек Кенжебекулы.

В ведомстве отмечают, что с рыболовами и автовладельцами провели инструктаж безопасности и дали разъяснение, что не стоит рисковать и выезжать на уже закрытые в целях безопасности ледовые переправы. 

30 марта 2024 года спасатели ЗКО эвакуировали людей из ледяной воды после последствий паводков.

Читайте также

паводки
В Астане открыли пункты сбора помощи для пострадавших от паводков
Арман Давлетяров из Актобе обратился к казахстанцам
Арман Давлетяров из Актобе обратился к казахстанцам
В Актюбинской области восстановили мост после паводков
В Актюбинской области восстановили мост после паводков
Аймира Муксулова
Восточно-Казахстанская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Зачем Алматы искусственное озеро
Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города
Аттестация учителей: разработан пилот
Аттестация педагогов: разработан пилотный проект
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: