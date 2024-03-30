В ледяной воде и на спине: как эвакуируют людей спасатели из затопленных сел в ЗКО

Манарбек Султанов и Куаныш Кумашиев стали героями местных соцсетей – они более 2 километров шли впереди машины по залитой трассе, местами по пояс в ледяной воде, указывая дорогу спецтехнике, чтобы забрать из затопленного села мужчину, которому требовалась экстренная медицинская помощь.

Их коллеги Кайырбек Байкенов и Жарас Копжасаров в эти дни без сна и отдыха вывозят жителей затопленных сел на безопасные территории. Журналист портала Zakon.kz связался с этими отважными людьми, чтобы из первых уст узнать об их работе.

Отметим, на сегодня в четырех районах и областном центре ЗКО объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба, затоплено более 1000 домов в нескольких населенных пунктах, эвакуировано 874 человека.

В ликвидации последствий паводков в Западно-Казахстанской области участвуют 1168 человек личного состава ДЧС, местных исполнительных органов, Минобороны и МВД РК.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО

"Задачу выполнили, больного человека в райцентр доставили"

Как выяснил корреспондент Zakon.kz, даже героям свойственен страх. Но их отличие от простого человека в том, что они умеют его перебороть.

"Когда надели гидрокостюмы и шагнули в холодную воду, поначалу тоже был страх: куда идем, вдруг под толщей воды будут ямы. Думал: "Как не сломать ногу?" Но когда прошли первые полсотни метров, страх сам куда-то исчез. Всю дорогу мы прошли уверенно", – рассказал порталу Zakon.kz Манарбек Султанов.

Манарбек Султанов – заместитель начальника пожарной части № 8 города Уральска, майор гражданской защиты. Служит в органах пожарной охраны с 2008 года с момента поступления в Кокчетавский технический институт. Его стаж работы в противопожарной службе – более 15 лет.

Мужчина пояснил, что в работе им приходится не только спасать людей из огня. Во время чрезвычайных ситуаций они наряду с другими подразделениями службы ЧС выезжают на места стихийных бедствий - во время паводков спасают людей и животных из подтопленных поселков, на себе выносят из домов, залитых водой, стариков и детей.

Они же возводят земляные дамбы и таскают на плечах десятки мешков с песком – строят укрепления по берегам рек, создавая искусственные заслоны для воды.

У спасателей есть правило: в ледяной воде работают не более трех часов – потом меняются с напарниками, греются и переодеваются в сухое белье.

"Здравствуйте, чувствую себя нормально!, – написал Манарбек Султанов журналисту Zakon.kz из отрезанного водой Каратобинского района в ответ на вопрос о том, как его здоровье после несколько часовой проходке по талой воде впереди вездехода. – Конечно, вода была очень холодная. Идти было трудно – дул сильный ветер, в воде были огромные куски льда, которые мешали идти. Но задачу мы выполнили – технику до места довели, больного человека забрали".

В зоне подтопления населенных пунктов Каратобинского района спасатель находится с 27 марта. В составе аварийно-спасательной группы из 8 человек в первый день командировки он на металлической лодке по залитой водой степи добрался до села Шалғын для разбора ледяного затора на реке Бұлдырты.

Когда угроза подтопления села была снята, спасатели организовали дозор на реке для контроля уровня воды.

28 марта группа Манарбека Султанова вернулась в райцентр Каратобе. Там талые воды из степи затопили основную трассу, соединяющую Каратобе с соседним районным центром - поселком Жымпиты. Более двух километров автодороги близ села Шоптыколь было залито водой. Техника высокой проходимости не могли проехать для осуществления спасательных работ в Каратобе, где тоже начало топить жилые дома. Глубина воды на дороге составляла выше полуметра и не позволяла водителям ориентироваться на трассе.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО

Спасатели занялись укладкой мешков с песком в местах подтопления автодороги, чтобы уменьшить потоки перелива талых вод через трассу.

Ближе к вечеру 28 марта к ним поступило сообщение о том, что в Шоптыколе есть человек после операции, которому нужна срочная медицинская помощь в райцентре. И вот тогда Манарбек Султанов и его коллега Куаныш Кумаршиев без раздумий экипировались в гидрокостюмы и пошли по большой воде, показывая дорогу высокопроходимой технике.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО

"Думаю: сколько детей смогу подхватить разом и отнести в лодку?"

Кайырбек Байкенов, заместитель начальника пожарной части №4 города Уральска сейчас находится в Сырымском районе. Из подтопленных сел Оленты, Кособа, Жыракудук при его участии уже эвакуировали 400 человек.

Здесь река Оленты резко вышла из берегов и в считанные часы залила населенные пункты в своей пойме.

"Конечно, у людей есть паника. Им тяжело видеть, как топит их дома, как гибнет домашний скот. Но я не первый год работаю – знаю, как действовать, как вести себя с людьми во время эвакуации из опасных зон. К каждому нахожу свой подход: к пожилым – с уважением, к детям - с ласковым словом", – поделился с корреспондентом Zakon.kz капитан гражданской защиты Кайырбек Байкенов.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО

В противопожарной службе он работает почти 18 лет. После службы в армии много думал о том, куда устроиться работать. Сердцу всегда была близка работа, связанная с помощью людям. Поэтому выбрал профессию пожарного, о чем до сих пор не жалеет.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО

В Сырымском районе вместе с Кайырбеком Байкеновым сейчас бок о бок трудится, спасая людей из затопленных сел, его родной брат Нурбек, который пошел по его стопам, и тоже стал пожарным.

"Сколько времени проводим в ледяной воде? Я это не считаю. Работаем до полной эвакуации людей из потопленных домов. Три дня уже ведем эвакуацию – выносим жителей сел на руках, вывозим на лодках. В первый день вздремнули всего один час, во второй день – спали уже два часа, это уже хорошо", – сказал Байкенов.

Он попросил отметить и водителя Аслана Сандибаева, который рядом со спасателями в этой сложнейшей командировке.

Есть ли у Кайырбека Байкенова страх перед большой водой, осознание, что сейчас он рискует своей жизнью, спасая других?

"Даже не задумывался об этом, – ответил он журналисту. – О себе во время таких командировок не думаешь. Заходишь в дом, который топит вода, а там четверо-пятеро маленьких детей. В голове только одна мысль мелькает: "Сколько из них сразу смогу подхватить и отнести в лодку?" С годами работы понял, что люблю людям помогать. От этого получаю удовольствие, работаю не ради звания или должности, а чтобы видеть благодарность в глазах людей, которым помог".

"Когда спасаем людей, ни начальников, ни подчиненных не существует"

Начальника отдела по ЧС Бурлинского района, подполковника гражданской защиты Жараса Копжасарова уже больше недели практически не бывает дома. Объезжает села, которые находятся в зоне затопления, вместе с коллегами участвует в укладке мешков с песком вдоль русел мелких рек, на которых вот-вот тронется лед.

27 марта произошло затопление села Аксу. Большой воды люди не ждали. Она пришла неожиданно – резко поднялся уровень реки Шынгырлау, она хлынула потоком в село и затопила дома.

Эвакуировать людей из окруженного кольцом воды села прибыли 20 сотрудников местной службы ЧС, среди них и Жарас Копжасаров.

Он рассказал журналисту портала Zakon.kz, что из Аксу в течение двух дней они эвакуировали 74 жителя, из них 36 детей. Сейчас отвод воды из села невозможен – территория полностью затоплена на несколько километров вокруг.

Также, как и другие его коллеги, Копжасаров выносит из затопленных домов детей, помогает старикам. Ищет слова одобрения для людей, которые в один час лишились всего имущества.

Он отметил, что когда речь идет о спасении людей, все работают на равных, никаких должностей не существует. Его спина всегда прогнется под спину несчастного старика, который от паники самостоятельно не может дойти до лодки, чтобы эвакуироваться из зоны паводка.

"Когда мы спасаем людей, я забываю, что я руководитель. С детства мечтал помогать людям, хотел быть спасателем. Считаю, что это самая мужская работа – помогать тем, кто нуждается в защите и помощи. Без раздумий поступил в 2005 году в Кокшетауский технический институт, с тех пор служу в органах гражданской защиты", – рассказал Жарас Копжасаров.

В течение нескольких часов Копжасаров искал и спрашивал у коллег снимок, где бы был изображен он сам. Присылал фото эвакуации людей, укладки мешков с песком и извинялся, что не любит фотографироваться в моменты работы. Скромный спасатель с огромным желанием помогать людям нашел в архиве только одно свое фото.

Фото предоставлено ДЧС ЗКО

Когда все герои этого материала ответили на вопросы журналиста портала Zakon.kz, один из них написал одно и короткое сообщение: "До свидания, мне пора идти спасать мир".