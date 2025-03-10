Более 10 рыбаков в двух областях Казахстана стали заложниками непогоды
Фото: пресс-служба МЧС РК
Несмотря на неблагоприятные погодные условия любители подледной рыбалки в разных уголках нашей страны сегодня выехали к водоемам. И все автомашины рыбаков застряли в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба МЧС перечислила все инциденты:
- Первый случай произошел на Самаркандском водохранилище близ г.Темиртау Карагандинской области, где не достигли цели двое мужчин в одной легковушке.
- Второй имел место на Вячеславском водохранилище близ села Арнасай Аршалынского района, где уже трое любителей рыбалки застряли в одной машине.
- Третий произошел на озере Ерейментауского района Акмолинской области. Там шесть рыбаков на четырех машинах также не справились со снежной стихией.
Как уточняется, все 11 человек были эвакуированы и доставлены спасателями до ближайших населенных пунктов на технике высокой проходимости.
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