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Происшествия

Более 10 рыбаков в двух областях Казахстана стали заложниками непогоды

более 10 рыбаков застряли на водоемах в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 23:27 Фото: пресс-служба МЧС РК
Несмотря на неблагоприятные погодные условия любители подледной рыбалки в разных уголках нашей страны сегодня выехали к водоемам. И все автомашины рыбаков застряли в снежном заносе, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба МЧС перечислила все инциденты:

  1. Первый случай произошел на Самаркандском водохранилище близ г.Темиртау Карагандинской области, где не достигли цели двое мужчин в одной легковушке.
  2. Второй имел место на Вячеславском водохранилище близ села Арнасай Аршалынского района, где уже трое любителей рыбалки застряли в одной машине.
  3. Третий произошел на озере Ерейментауского района Акмолинской области. Там шесть рыбаков на четырех машинах также не справились со снежной стихией.

Как уточняется, все 11 человек были эвакуированы и доставлены спасателями до ближайших населенных пунктов на технике высокой проходимости.

Ранее спасатели помогли роженице добраться до врачей в ВКО.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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