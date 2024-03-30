Прогноз погоды на неделю опубликовали казахстанские синоптики

Согласно синоптическому прогнозу на период с 30 марта по 5 апреля 2024 года на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. В данное время Казахстан покрыт снегом на 36%, сообщает Zakon.kz.

Осадки прогнозируются преимущественно в виде дождя, лишь в начале периода на большей части Казахстана в ночные часы дождь будет переходить в снег. Сильные осадки ожидаются 30 марта на юге страны (Туркестанская область), 30-31 марта на юго-востоке (Алматинская и Жетысуская области), 3 апреля на востоке страны (Абайская и Восточно-Казахстанская области).

Прекращение осадков ожидается в первых числах апреля на западе страны, ближе к концу недели в северной половине республики и в области Абай.



"В начале недели на большей части Казахстана ожидается понижение температуры воздуха: на северо-западе, севере, востоке и в центре страны ночью до -2-10, днем до -2/+5, затем постепенное повышение ночью до 0+5, днем до +12+20, на юге и юго-востоке страны температура воздуха понизится ночью до -5+3, днем до +5+15, затем прогнозируется повышение ночью до 0+8, днем до +13+23". "Казгидромет"

В случае резких изменений гидрологических и метеорологических условий "Казгидромет" обещает уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз заблаговременно.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 31 марта.