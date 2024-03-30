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Проливной дождь и снег прогнозируют в Казахстане 31 марта

дождь, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 16:05 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 31 марта, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидается неустойчивая погода.


"На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, в ночные часы – в виде дождя и снега, днем в виде дождя, в Акмолинской, Карагандинской областях ночью ожидается снег. Сильные осадки (дождь, снег) ожидаются в Алматинской и Жетысуской областях. По РК ожидается туман, на севере, востоке, в центре – гололед".РГП "Казгидромет"

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