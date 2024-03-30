Еще три трассы закрыли в Казахстане из-за непогоды

"КазАвтоЖол" предупредил о закрытии трех трасс в ВКО и Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

В Костанайской области в 19:50 в связи с закрытием движения в Актюбинской области введено ограничение движения для грузовых видов автотранспорта на автодороге Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай км 234-545, участок границы Актюбинской области и г. Костаная.

В Восточно-Казахстанской области в 20:00 в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи км 6-166, участок с. Ушановское – г. Алтай.

Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи км 420-450, участок с. Берель – Рахмановские ключи.

Ранее сообщалось, что три трассы закрыли из-за паводков в Казахстане.