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Еще три трассы закрыли в Казахстане из-за непогоды

закрытые дороги, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 20:28 Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" предупредил о закрытии трех трасс в ВКО и Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

В Костанайской области в 19:50 в связи с закрытием движения в Актюбинской области введено ограничение движения для грузовых видов автотранспорта на автодороге Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай км 234-545, участок границы Актюбинской области и г. Костаная.

В Восточно-Казахстанской области в 20:00 в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

  • Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи км 6-166, участок с. Ушановское – г. Алтай.
  • Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи км 420-450, участок с. Берель – Рахмановские ключи.

Ранее сообщалось, что три трассы закрыли из-за паводков в Казахстане.

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