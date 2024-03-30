Три трассы закрыли из-за паводков в Казахстане
Фото: скриншот видео
"КазАвтоЖол" предупредил об ограничении движения на трех республиканских трассах 30 марта, сообщает Zakon.kz.
В Абайской области:
- в 14:00 в связи с переливом талых вод введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Омск – Майкапчагай км 1014-1103, участок с. Кокпекты – граница ВКО;
- в 14:00 в связи с резким потеплением и образованием талых вод на реке Жарма введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск км 778-967, участок г. Аягоз – с. Калбатау. Движение легковых автомобилей будет осуществляться через поселок Жангиз Тобе.
В ВКО:
- в 14:00 в связи с закрытием движения в области Абай введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Омск – Майкапчагай км 1090-1256, участок граница Абайской области – г. Зайсан.
Ранее сообщалось, что повышенная угроза паводков сохраняется в четырех регионах.
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