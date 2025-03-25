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События

Три крупные трассы закрыли в Казахстане

трассы закрыли в Казахстане из-за непогоды, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 18:13 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба "КазАвтоЖол" предупредила, что по состоянию на 18:00 25 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Актюбинская область:

  • автодорога Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, км 3-92 (от Кандыагаша до города Эмба).

Костанайская область:

  • на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область:

  • автодорога "Обход г. Петропавловск", км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 260 единиц спецтехники и 574 специалиста.

Ранее сообщалось, что сильные осадки вновь надвигаются на Казахстан.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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