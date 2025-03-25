Три крупные трассы закрыли в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба "КазАвтоЖол" предупредила, что по состоянию на 18:00 25 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения, сообщает Zakon.kz.
Актюбинская область:
- автодорога Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, км 3-92 (от Кандыагаша до города Эмба).
Костанайская область:
- на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
Северо-Казахстанская область:
- автодорога "Обход г. Петропавловск", км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 260 единиц спецтехники и 574 специалиста.
Ранее сообщалось, что сильные осадки вновь надвигаются на Казахстан.
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