Три крупные трассы закрыли в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Пресс-служба "КазАвтоЖол" предупредила, что по состоянию на 18:00 25 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Актюбинская область: автодорога Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, км 3-92 (от Кандыагаша до города Эмба). Костанайская область: на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ). Северо-Казахстанская область: автодорога "Обход г. Петропавловск", км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль). В настоящее время для содержания дорог задействованы 260 единиц спецтехники и 574 специалиста. Ранее сообщалось, что сильные осадки вновь надвигаются на Казахстан.

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