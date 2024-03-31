Токаев выразил соболезнования родным и близким писателя Сабита Досанова

Фото: Zakon.kz

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной видного писателя, драматурга, кавалера ордена "Отан", лауреата Государственной премии Республики Казахстан и Международной премии имени М. Шолохова Сабита Досанова, сообщает Zakon.kz.

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