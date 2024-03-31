Токаев выразил соболезнования родным и близким писателя Сабита Досанова
Фото: Zakon.kz
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной видного писателя, драматурга, кавалера ордена "Отан", лауреата Государственной премии Республики Казахстан и Международной премии имени М. Шолохова Сабита Досанова, сообщает Zakon.kz.
"Сабит Айтмуханулы внес значительный вклад в возрождение казахской литературы. Будучи подлинно творческой личностью, он всю свою жизнь посвятил развитию национальной прозы и драматургии. Его произведения пользовались заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Светлый образ Сабита Айтмуханулы, оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.
Сабит Аймуханович Досанов родился 12 января 1940 года в ауле Байгабул Амангельдинского района Торгайской области.
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