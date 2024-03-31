Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев выразил соболезнования родным и близким писателя Сабита Досанова

Сабит Досанов, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 11:00 Фото: Zakon.kz
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной видного писателя, драматурга, кавалера ордена "Отан", лауреата Государственной премии Республики Казахстан и Международной премии имени М. Шолохова Сабита Досанова, сообщает Zakon.kz.
"Сабит Айтмуханулы внес значительный вклад в возрождение казахской литературы. Будучи подлинно творческой личностью, он всю свою жизнь посвятил развитию национальной прозы и драматургии. Его произведения пользовались заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Светлый образ Сабита Айтмуханулы, оставившего богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

Сабит Аймуханович Досанов родился 12 января 1940 года в ауле Байгабул Амангельдинского района Торгайской области.

Читайте также

паводки
Главы регионов должны осознавать свою вину – политолог о паводках в Казахстане
Правительство РК
Необходимо начать оценку нанесенного стихией ущерба – Бектенов о паводках в Казахстане
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 31 марта в Атырау и Актобе
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 31 марта в Атырау и Актобе
Мухит Турсынали
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полиция, рейд, магазин, Астана
Рейды по магазинам проходят в Астане
дождь
Проливной дождь и снег прогнозируют в Казахстане 31 марта
паводки
Повышенная угроза паводков сохраняется в четырех регионах
закрытые дороги
Три трассы закрыли из-за паводков в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: