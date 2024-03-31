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Законодательство РК

Акимат Актюбинской области опубликовал номера телефонов комиссии по возмещению ущерба

надпись, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:06 Фото: акимат Актюбинской области
В регионах, где была объявлена ЧС, начала работу комиссия. Представители комиссии установят, сколько людей пострадало в результате паводка, сколько домов и объектов было повреждено, объем ущерба и вынесет соответствующее решение.

Местные акиматы несут ответственность за составление списков пострадавших граждан, дома которых признаны аварийным.

На восстановление и строительство домов, разрушенных в результате ЧС, будут выделены средства из резервов Правительства РК и местных исполнительных органов.

Акимат Актюбинской области в своем Telegram-канале опубликовал контактные номера оперативных штабов, созданных в акиматах местного уровня и их руководителей.

номер колл-центра, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:06

фото: акимат Актюбинской области

номер колл-центра, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:06

фото: акимат Актюбинской области

номер колл-центра, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:06

фото: акимат Актюбинской области

номер колл-центра, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:06

фото: акимат Актюбинской области

номер колл-центра, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:06

фото: акимат Актюбинской области

номер колл-центра, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:06

фото: акимат Актюбинской области

номер колл-центра, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 16:06

фото: акимат Актюбинской области

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