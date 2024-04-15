Акимат СКО пояснил механизм возмещения ущерба для пострадавших от паводка
Если пострадавший не может обратиться лично, с заявлением о возмещении причиненного вреда (ущерба) могут обратиться его родственники или иные лица на основании доверенности, а также законные представители в случае, если пострадавший является несовершеннолетним.
"К заявлению о возмещении причиненного ущерба прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица; перечень утраченного и/или испорченного имущества пострадавшего с момента возникновения ЧС природного характера или в период ликвидации ЧС. Регистрацию заявлений и документов осуществляет местный исполнительный орган (акимат) в журнале регистрации заявлений о возмещении материального ущерба с выдачей пострадавшему расписки, подтверждающей принятие документов", – говорится в сообщении акимата СКО.
Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления в местный исполнительный орган документов.
Акимат в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку размера причиненного ущерба у оценщика. Пострадавший определяет время и место проведения оценки, после пострадавший должен быть ознакомлен с отчетом об оценке.
"После вынесения заключения оценщиком в течение 3 рабочих дней акиматом принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района и города областного значения. Выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения".Пресс-служба акимата СКО
Для полноценной и качественной оценки имущества, работа экспертов будет начата после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды с домов и придворовых территорий.