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Акимат СКО пояснил механизм возмещения ущерба для пострадавших от паводка

Акимат СКО пояснил механизм возмещения ущерба для пострадавших от паводка, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 17:32 Фото: gov.kz
Акимат Северо-Казахстанской области дал разъяснение по механизму выплат для пострадавших от паводка. Понесшие материальный ущерб в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в местный исполнительный орган (акимат) заявление о возмещении материального ущерба.

Если пострадавший не может обратиться лично, с заявлением о возмещении причиненного вреда (ущерба) могут обратиться его родственники или иные лица на основании доверенности, а также законные представители в случае, если пострадавший является несовершеннолетним.

"К заявлению о возмещении причиненного ущерба прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица; перечень утраченного и/или испорченного имущества пострадавшего с момента возникновения ЧС природного характера или в период ликвидации ЧС. Регистрацию заявлений и документов осуществляет местный исполнительный орган (акимат) в журнале регистрации заявлений о возмещении материального ущерба с выдачей пострадавшему расписки, подтверждающей принятие документов", – говорится в сообщении акимата СКО.

Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления в местный исполнительный орган документов.

Акимат в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку размера причиненного ущерба у оценщика. Пострадавший определяет время и место проведения оценки, после пострадавший должен быть ознакомлен с отчетом об оценке.

"После вынесения заключения оценщиком в течение 3 рабочих дней акиматом принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района и города областного значения. Выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения".Пресс-служба акимата СКО

Для полноценной и качественной оценки имущества, работа экспертов будет начата после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды с домов и придворовых территорий.

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Анастасия Московчук
Северо-Казахстанская область Паводки-2024
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