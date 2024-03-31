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Туман, гололед и дожди ожидаются в шести областях Казахстана 1 апреля

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 18:22 Фото: pixabay
В шести областях Казахстана на 1 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Утром и днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 25 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки, днем осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидается гололед, на западе области – туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшие осадки, днем осадки (дождь, снег). Временами ожидается гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед. На западе, юге области – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

По последним данным, в Казахстане остаются подтопленными 1267 частных жилых домов. 30 марта по итогам оперативного совещания под председательством президента премьер-министр Бектенов пообещал, что пострадавшим от стихии весь ущерб будет возмещен. Глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.

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