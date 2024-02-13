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Дорогу закрыли в ВКО из-за схода снежных лавин

в ВКО на трассу сошла лавина Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
13 февраля с 20:00 в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин закрывается движение для всех видов транспортных средств по автомобильной дороге республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, закрыт участок дороги Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские Ключи, км 6-166 (от села Ушановское до г. Алтай).

О пострадавших не сообщается.

Ранее алматинцев предупредили о лавинной опасности. Кроме того, специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14 февраля.

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