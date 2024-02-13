Дорогу закрыли в ВКО из-за схода снежных лавин

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

13 февраля с 20:00 в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин закрывается движение для всех видов транспортных средств по автомобильной дороге республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: