Дорогу закрыли в ВКО из-за схода снежных лавин
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
13 февраля с 20:00 в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин закрывается движение для всех видов транспортных средств по автомобильной дороге республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, закрыт участок дороги Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские Ключи, км 6-166 (от села Ушановское до г. Алтай).
О пострадавших не сообщается.
Ранее алматинцев предупредили о лавинной опасности. Кроме того, специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14 февраля.
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