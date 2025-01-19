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Общество

В Восточно-Казахстанской области вновь закрывают трассу из-за угрозы схода лавин

Горы, горная местность, лавина, лавины, лавиноопасные районы, лавиноопасный район, лавиноопасный участок, лавиноопасные участки, опасность схода лавины, опасность схода лавин, сход лавины, сход лавин, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 16:58 Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области вновь вводят ограничение автомобильного движения на одной из трасс региона из-за угрозы схода лавины, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "КазАвтоЖола", речь идет о закрытии дороги "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" с 6 по 66 км – участок село Ушановское – Серебрянск. Движение будет ограничено для всех видов транспорта 19 января с 19:00.

"Такая мера необходима в связи с накоплением снежного покрова и его неустойчивости на лавинных маршрутах и угрозой самопроизвольного схода снежных лавин", – пояснили в "КазАвтоЖоле".

Ориентировочное время открытия участка дороги – 6 часов утра 20 января 2025 года.

Дополнительную информацию можно узнать в круглосуточном колл-центре по номеру 1403.

18 января 2025 года в Восточно-Казахстанской области произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 370 кубических метров. Из-за этого временно перекрыли участок трассы областного значения "Усть-Каменогорск – Самарское".

Андрей Дюсупов
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