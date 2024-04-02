Зимние сюрпризы ожидают казахстанцев от погоды весной

Специалисты РГП "Казгидромет" 2 апреля предоставили корреспонденту Zakon.kz сезонный прогноз погоды по территории Казахстана на весну и лето 2024 года.

Весна

Согласно прогнозу, в апреле и мае на большей части территории страны средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С, а количество осадков:

в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы – на северо-востоке, в центре страны и на севере южных областей;

предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы – на северо-востоке, в центре страны и на севере южных областей; в мае прогнозируется на большей части около климатической нормы.

"Весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. С влиянием циклонов с юга Каспия и с европейской территории России ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем – в виде дождя, а в южных регионах при затоках холодных воздушных масс вероятны заморозки". РГП "Казгидромет"

Лето

По данным синоптиков, в июне средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°С на большей части республики, то есть жарче, чем обычно, около нормы – в западной части страны. В июле и августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе – на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1°С.

"Если в начале лета в июне, по предварительному прогнозу, на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, то в июле и в августе в большинстве областей страны количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы – на юго-западе и в южной половине в июле, а в августе – в центре, на юге и юго-востоке". РГП "Казгидромет"

При этом синоптики отметили, что сезонный прогноз погоды представляет собой описание осредненных метеорологических параметров по температуре воздуха и количеству осадков, выраженных в виде отклонения (аномалия) от климатических норм для рассматриваемого сезона.

"Его следует использовать как консультативный, который уточняется прогнозами на более короткие сроки (квартальный сезонный прогноз, месяц, декада, неделя и сутки)". РГП "Казгидромет"

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на апрель 2024 года. Ознакомиться с ним можно здесь.