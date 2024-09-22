Дожди и грозы: какая погода ожидает казахстанцев 23 сентября

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана в понедельник, 23 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны – пройдут дожди, на юго-западе, юго-востоке с грозами.

"На западе и юге республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. В целом в Казахстане ожидается усиление ветра, на западе, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – туман", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Актюбинской, Карагандинской, Улытауской областях и на западе Жетысуской области, а также на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, на западе, в центре Алматинской области, на востоке Абайской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, а также на севере и юге Улытауской области, на юге Абайской области, на севере и в центре Жетысуской области, на западе, востоке Карагандинской, на западе, юге, в центре Актюбинской, на севере Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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