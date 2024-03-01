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Каких сюрпризов от погоды ожидать казахстанцам 2 марта

Каких сюрпризов от погоды ожидать казахстанцам 2 марта, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 17:59 Фото: unsplash
Корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", каких сюрпризов от погоды ожидать жителям страны во второй день весны – 2 марта 2024 года.

Согласно прогнозу, на большей части страны под влиянием антициклона сохранится погода без осадков.

"Лишь на севере, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра, на юге, юго-востоке республики – осадки в виде дождя и снега", – рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Также синоптики отметили, что по Казахстану ожидается туман, на юго-востоке – гололед.

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Ранее в "Казгидромете" предоставили прогноз погоды на 2-4 марта 2024 года по Казахстану и трем крупнейшим мегаполисам страны.

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