Каких сюрпризов от погоды ожидать казахстанцам 2 марта

Фото: unsplash

Корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", каких сюрпризов от погоды ожидать жителям страны во второй день весны – 2 марта 2024 года.

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