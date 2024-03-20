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Космонавт показал готовящуюся к старту ракету на Байконуре

Байконур, запуск ракеты, Союз, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 09:46 Фото: https://t.me/roscosmos_gk
Российский космонавт Олег Артемьев показал ракету, которая, по плану, должна быть запущена завтра, 21 марта, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео, опубликованном в Instagram, Артемьев указал: "Запуск "Союз МС-25" уже совсем скоро – 21 марта в 16:21 (мск)".

В основном составе экипажа будут:

  • Олег Новицкий (Россия)
  • Марина Василевская (Беларусь)
  • Трейси Дайсон (США)

СМИ Беларуси отмечают, что для их страны этот запуск исторический, так как впервые на орбиту полетит гражданка их страны.

Ожидается, что Новицкий и Василевская пробудут на Международной космической станции около двух недель и вернутся 2 апреля на "Союзе МС-24" с астронавткой NASA Лорал О’Харой. А Дайсон останется там до сентября.


Известно, что старт корабля "Союз МС-25" к МКС посвятят 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

9 марта 2024 года исполнилось 90 лет со дня рождения первого космонавта СССР и мира Юрия Гагарина. 

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