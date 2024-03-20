Космонавт показал готовящуюся к старту ракету на Байконуре

Российский космонавт Олег Артемьев показал ракету, которая, по плану, должна быть запущена завтра, 21 марта, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео, опубликованном в Instagram, Артемьев указал: "Запуск "Союз МС-25" уже совсем скоро – 21 марта в 16:21 (мск)".

В основном составе экипажа будут:

Олег Новицкий (Россия)

Марина Василевская (Беларусь)

Трейси Дайсон (США)

СМИ Беларуси отмечают, что для их страны этот запуск исторический, так как впервые на орбиту полетит гражданка их страны.

Ожидается, что Новицкий и Василевская пробудут на Международной космической станции около двух недель и вернутся 2 апреля на "Союзе МС-24" с астронавткой NASA Лорал О’Харой. А Дайсон останется там до сентября.





Известно, что старт корабля "Союз МС-25" к МКС посвятят 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

9 марта 2024 года исполнилось 90 лет со дня рождения первого космонавта СССР и мира Юрия Гагарина.