Космонавт показал готовящуюся к старту ракету на Байконуре
В подписи к видео, опубликованном в Instagram, Артемьев указал: "Запуск "Союз МС-25" уже совсем скоро – 21 марта в 16:21 (мск)".
В основном составе экипажа будут:
- Олег Новицкий (Россия)
- Марина Василевская (Беларусь)
- Трейси Дайсон (США)
СМИ Беларуси отмечают, что для их страны этот запуск исторический, так как впервые на орбиту полетит гражданка их страны.
Ожидается, что Новицкий и Василевская пробудут на Международной космической станции около двух недель и вернутся 2 апреля на "Союзе МС-24" с астронавткой NASA Лорал О’Харой. А Дайсон останется там до сентября.
Известно, что старт корабля "Союз МС-25" к МКС посвятят 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
9 марта 2024 года исполнилось 90 лет со дня рождения первого космонавта СССР и мира Юрия Гагарина.