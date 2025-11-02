#Народный юрист
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
530.47
613.75
6.56
События

Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

прогноз погоды, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 20:33 Фото: pixabay
Пресс-служба РГП "Казгидромет" опубликовала прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 3, 4 и 5 ноября, сообщает Zakon.kz.

Астана

3 ноября: облачно, осадки (дождь, снег), днем гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +2+4°С.

4 ноября: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -6-8°С.

5 ноября: переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -7-9°С.

Алматы

3 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.

4 ноября: облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +5+7°С.

5 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С.

Шымкент

3 ноября: переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С.

4 ноября: переменная облачность, осадки, временами сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +5+7°С.

5 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +3+5°С.

Ранее был опубликован прогноз погоды на 3 ноября.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
