Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях страны

В Астане и 11 областях страны на 3 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на западе, юге Акмолинской области прогнозируется туман.

Ночью и утром на севере, в центре Улытауской области, а также в Жезказгане туман.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, западе, в центре области туман. В Караганде ночью и утром туман.

Днем на востоке Алматинской области ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте днем гроза.

В период с 3 по 6 апреля 2024 года в связи с добеганием протекающей воды с верхней стороны бассейнов рек, расположенных в Актюбинской области, ожидается повышение уровня воды в бассейне реки Эмба Атырауской области. От реки Эмба до села Аккизтогай ожидается дальнейшее повышение воды до опасного уровня.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области туман. Ветер юго-западный, южный на западе области, порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром туман.



Ночью и утром на севере, востоке Павлодарской области небольшие осадки (снег, дождь), гололед.

На западе, юге Костанайской области туман.

Днем в горных районах Жамбылской области, днем на юге, в горных районах гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром туман. 5 апреля днем прогнозируется гроза.



Ранее сообщалось, что зимние сюрпризы ожидают казахстанцев от погоды весной.