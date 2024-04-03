"Мечтают о воде": фермеры на юге Казахстана могут остаться без урожая
Люди все надежды возлагают сейчас только на дождь.
"Наши поля сейчас нечем поливать. Посмотрите, все высыхает, весь наш труд. Капуста, свекла чернеют. С вопросом о поливе мы обращались в водное хозяйство, но там ничем не смогли помочь. Сейчас вся надежда на дождь, который хоть как-то может спасти урожай".Нурсеит Рыспаев, фермер
Дехкане Келесского района переживают, что высаженная недавно капуста уже вянет. И если ей не дать воды в ближайшее время, урожая можно не ждать. Аналогичная ситуация со свеклой.
Сезон, говорят люди, только начался – и уже, возможно, с многомиллионных убытков. Впрочем, чиновники призывают не опускать руки.
Как сказано в сюжете телеканала "КТК", часть поливной воды в район приходит по каналу из Узбекистана. Он оказался поврежден, поэтому воду на время перекрыли. Сейчас специалисты двух стран экстренно приводят все в порядок.
"Ситуация возникла внештатная на канале СТК. Мы вызвали руководство по делам ирригации и в настоящее время проводим ремонтные работы. В течение двух-трех дней они будут закончены. Все, что в наших силах, мы делаем. Вода скоро будет".Сулеймен Жылкыбаев, заместитель акима Келесского района
Тем временем на Саздинском водохранилище близ Актобе наблюдается увеличение притока воды, поэтому МЧС РК начало эвакуацию. Уже переправлено в безопасное место 25 человек, из них 9 детей.
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