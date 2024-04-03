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"Мечтают о воде": фермеры на юге Казахстана могут остаться без урожая

&quot;Мечтают о воде&quot;: фермеры на юге Казахстана могут остаться без урожая, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 10:05 Фото: pixabay
Пока на севере и западе Казахстана не знают, куда девать прибывающую воду, на юге уже наблюдается засуха. В одном из районов Туркестанской области дехкане боятся остаться без урожая, сообщает Zakon.kz.

Люди все надежды возлагают сейчас только на дождь.

"Наши поля сейчас нечем поливать. Посмотрите, все высыхает, весь наш труд. Капуста, свекла чернеют. С вопросом о поливе мы обращались в водное хозяйство, но там ничем не смогли помочь. Сейчас вся надежда на дождь, который хоть как-то может спасти урожай".Нурсеит Рыспаев, фермер

Дехкане Келесского района переживают, что высаженная недавно капуста уже вянет. И если ей не дать воды в ближайшее время, урожая можно не ждать. Аналогичная ситуация со свеклой.

Сезон, говорят люди, только начался – и уже, возможно, с многомиллионных убытков. Впрочем, чиновники призывают не опускать руки.

Как сказано в сюжете телеканала "КТК", часть поливной воды в район приходит по каналу из Узбекистана. Он оказался поврежден, поэтому воду на время перекрыли. Сейчас специалисты двух стран экстренно приводят все в порядок.

"Ситуация возникла внештатная на канале СТК. Мы вызвали руководство по делам ирригации и в настоящее время проводим ремонтные работы. В течение двух-трех дней они будут закончены. Все, что в наших силах, мы делаем. Вода скоро будет".Сулеймен Жылкыбаев, заместитель акима Келесского района


Тем временем на Саздинском водохранилище близ Актобе наблюдается увеличение притока воды, поэтому МЧС РК начало эвакуацию. Уже переправлено в безопасное место 25 человек, из них 9 детей.

Все новости о ситуации с паводками в Казахстане весной 2024 года можно прочитать по ссылке.

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