Заморозки на юге и снег на севере: 7 октября Казахстан накроет новая волна непогоды

В среду, 7 октября 2026 года, в Казахстане ожидается неустойчивая погода. На западе, северо-западе и в центре страны пройдут дожди, на севере, востоке и в горных районах юго-востока – дождь и снег, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", по республике усилится ветер. Кроме того, на севере возможна низовая метель, а на севере, востоке и в центре – гололед. В отдельных районах ожидается туман.

Также, как говорится в заявлении метеорологов, ночью на севере Алматинской и Кызылординской областей, а также в горных районах Туркестанской области температура на поверхности почвы опустится до 1 градуса.

На севере области Жетысу и в горных районах Жамбылской области и вовсе ожидаются заморозки до -2°С.

Вместе с тем высокая пожарная опасность прогнозируется в отдельных районах Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской, Кызылординской областей, а также области Жетысу.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в отдельных районах Кызылординской, области Улытау, а также Актюбинской и Атырауской областей.

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