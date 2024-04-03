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Почетный орден свяжут с именами национальных героев Казахстана

Почетный орден свяжут с именами национальных героев Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 10:47 Фото: akorda.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 3 апреля 2024 года приняли в работу законопроект о государственных наградах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Айгуль Куспан, законопроект был инициирован группой депутатов Парламента во исполнение поручений главы государства, озвученных на заседании Национального курултая.

"В целях совершенствования системы государственных наград и увековечивания памяти и доблести наших воинов законопроектом вносятся изменения и дополнения по присвоению различным степеням ордена "Айбын" имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева", – озвучила Айгуль Кусан.

15 марта 2024 года на очередном заседании Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев поручил присвоить различным степеням ордена "Айбын" имена национальных героев Казахстана. По словам главы государства, подобная практика во многих странах содействует укреплению патриотизма и национальной идентичности.

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