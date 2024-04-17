Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Степеням ордена "Айбын" присвоят имена трех казахстанских воинов

Степеням ордена &quot;Айбын&quot; присвоят имена трех казахстанских воинов, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 12:25 Фото: akorda.kz
Депутаты одобрили законопроект о государственных наградах, предусматривающий присвоение ордену "Айбын" имен казахстанских героев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона был инициирован депутатами во исполнение поручения президента, данного на третьем заседании Национального курултая.

По словам мажилисмена Бактыкожи Измухамбетова, данный законопроект направлен на совершенствование системы государственных наград и предусматривает присвоение различным степеням ордена "Айбын" имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева.

В частности, I степени ордена будет присвоено имя Сагадата Нурмагамбетова, II степени – Бауыржана Момышулы, III степени – Рахымжана Кошкарбаева.

"Такое решение депутатов продиктовано мотивом восстановления исторической справедливости и увековечения памяти о доблести наших воинов. Выбранная последовательность присвоения имен наших великих воинов, защитников Родины, обусловлена их прославленными ратными подвигами", – объяснил депутат Мажилиса Бактыкожа Измухамбетов.

Отметим, почетный орден "Айбын" вручается в Казахстане военнослужащим и сотрудникам силовых органов.

15 марта на Национальном курултае президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что подобная практика во многих странах содействует укреплению патриотизма и национальной идентичности. 

Читайте также

Однолетний срок исковой давности устанавливается к материалам СМИ
Однолетний срок исковой давности устанавливается к материалам СМИ
В Казахстане ужесточат требования к мопедистам
В Казахстане ужесточат требования к мопедистам
В Казахстане хотят декриминализировать некоторые экономические правонарушения
В Казахстане хотят декриминализировать некоторые экономические правонарушения
Тамила Языкова
Мажилис Парламента РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Критический подъем воды на реке Ишим: жителей Тюменской области экстренно эвакуируют
Приграничный Казахстану город экстренно эвакуируют из-за разлива Ишима
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: