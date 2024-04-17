Степеням ордена "Айбын" присвоят имена трех казахстанских воинов

Депутаты одобрили законопроект о государственных наградах, предусматривающий присвоение ордену "Айбын" имен казахстанских героев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона был инициирован депутатами во исполнение поручения президента, данного на третьем заседании Национального курултая.

По словам мажилисмена Бактыкожи Измухамбетова, данный законопроект направлен на совершенствование системы государственных наград и предусматривает присвоение различным степеням ордена "Айбын" имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева.

В частности, I степени ордена будет присвоено имя Сагадата Нурмагамбетова, II степени – Бауыржана Момышулы, III степени – Рахымжана Кошкарбаева.

"Такое решение депутатов продиктовано мотивом восстановления исторической справедливости и увековечения памяти о доблести наших воинов. Выбранная последовательность присвоения имен наших великих воинов, защитников Родины, обусловлена их прославленными ратными подвигами", – объяснил депутат Мажилиса Бактыкожа Измухамбетов.

Отметим, почетный орден "Айбын" вручается в Казахстане военнослужащим и сотрудникам силовых органов.



15 марта на Национальном курултае президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что подобная практика во многих странах содействует укреплению патриотизма и национальной идентичности.