Ордену "Айбын" присвоят имена трех казахстанских воинов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 15 марта 2024 года на третьем заседании Национального курултая, рассказал о трех казахстанских воинах, имена которых присвоят ордену "Айбын", сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в героическую летопись нашей страны золотыми буквами вписаны имена многих наших воинов.

"Хочу отдельно сказать о трех таких доблестных сынах нашего народа. Сагадат Нурмагамбетов, попав на фронт, был назначен командиром взвода, а в битве за Берлин уже участвовал в качестве командира батальона. Пройдя через горнило войны, в мирное время он стал первым министром обороны Независимого Казахстана. Выдающийся офицерский талант проявил легендарный Бауыржан Момышулы. Он командовал батальоном, полком, дивизией на тяжелейших участках фронта. Впервые использованная им тактика выхода из окружения впоследствии получила название "спираль Момышулы". Сегодня не подвергается сомнению подвиг Рахымжана Кошкарбаева, который в числе первых водрузил боевое знамя на здании рейхстага". Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что на прошлом заседании Национального курултая им была выдвинута инициатива присвоить ряду орденов имена наших выдающихся деятелей.

"Подобная практика во многих странах содействует укреплению патриотизма и национальной идентичности. Сейчас под эгидой Республиканской комиссии ведется работа по совершенствованию системы государственных наград. У нас есть почетный орден "Айбын", который вручается военнослужащим и сотрудникам других силовых органов. Считаю целесообразным присвоить различным степеням данного ордена имена Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахымжана Кошкарбаева. Тем самым мы сделаем еще один важный шаг в деле восстановления исторической справедливости и увековечения памяти о доблести наших воинов". Касым-Жомарт Токаев

Президент уверен, что "данное решение наполнит эти награды героическим духом наших прославленных соотечественников и вдохновит их кавалеров на беззаветное служение Родине".

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о новом формате празднования Наурыза, а также о том, откажется ли Казахстан от празднования Нового года.