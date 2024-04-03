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"Действуют из личной выгоды" – депутаты о монополистах, завышающих цены на электроэнергию

&quot;Действуют из личной выгоды&quot; – депутаты о монополистах, завышающих цены на электроэнергию, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 12:17 Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса попросили министра энергетики Алмасадама Саткалиева решить вопрос с частными компаниями в сфере энергетики, завышающими тарифы на электроэнергию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос во время обсуждения законопроекта "О теплоэнергетике" поднял депутат Данияр Каскарауов. Он заявил, что в стране никто не контролирует частные компании в сфере энергетики.

"Например, в Алматинской области в селе Кемертоган имеется 160 частных подстанций. Каждый продает по своей цене. Один киловатт стоит 28,45 тенге. Они угрожают, что отключат свет. Возникают следующие вопросы: почему энергосбережение не контролируется по частным компаниям? Почему местный электрический рынок не проверяется, не контролируется? Это приводит к краже электроэнергии. Некоторые уклоняются от соблюдения закона и создают потребительские кооперативы, действуют из личной выгоды. Необходимо решить данный вопрос. Даете ли вы обещание, что проконтролируете данную работу?" – спросил депутат Данияр Каскарауов.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев подтвердил, что в регионах частные предприятия строят собственные подстанции. И в рамках развития жилого фонда, и в рамках развития предприятий данные подстанции имеют возможность оказывать услуги на свободные электрические мощности с субабонентом.

"Они не являются регулируемыми, то есть цены являются договорными. В этой связи действительно существуют определенные перекосы, потому что у потребителей зачастую нет альтернативы получения электроэнергии из других источников. Сейчас большая системная работа проводится по укрупнению так называемых компаний о передаче таких активов от нерадивых собственников региональным местным электросетевым компаниям. Уже есть прецеденты, комиссия по демонополизации экономики уже такие решения принимала", – заявил Алмасадам Саткалиев.

В целом, глава Минэнерго пообещал держать этот вопрос на постоянном контроле. А вопрос по частному монополисту в Алматинской области вынести на комиссию. 

"Если есть факты, где качество эксплуатации данных объектов не поддерживается, если есть факты воровства, то мы, как правительство, готовы этот вопрос, в частности по данному случаю, рассмотреть. И на уровне министерства при необходимости вынести на уровень комиссии для того, чтобы принять решение по частному монополисту. Я вам даю обещание, что данный вопрос будет на нашем контроле постоянно находиться. Мы этим уже сейчас системно занимаемся. Видение решения такой проблемы есть", – заверил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Ранее депутаты Мажилиса потребовали от главы Минэнерго ужесточить ответственность для собственников объектов теплоснабжения.

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Мажилис Парламента РК МЭ РК Саткалиев Алмасадам Казахстан
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