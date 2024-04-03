"Вы готовы обуздать олигархов?" – депутаты обратились к Саткалиеву по владельцам казахстанских ТЭЦ

Депутаты Мажилиса требуют ужесточить ответственность для собственников объектов теплоснабжения. С соответствующим предложением они обратились к министру энергетики Казахстана Алмасадаму Саткалиеву, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Бакытжан Базарбек напомнил, что ряд крупных аварий на объектах теплоснабжения в 2022-2023 годах произошли по причине недобросовестного отношения собственников.

"Поэтому депутатами было предложено закрепление в законопроекте жестких требований и ответственности с собственников, акционеров, тех же олигархов по обеспечению исправного функционирования объектов теплоснабжения для недопущения повторных печальных событий, которые произошли в Экибастузе, Риддере и других городах. Выразите свою позицию по этой ситуации. Вы готовы обуздать этих олигархов жесткими требованиями, обязанностями и ответственностью?" – спросил у Алмасадама Саткалиева мажилисмен Бакытжан Базарбек.

Министр энергетики ответил, что права собственников предприятий регулирует Закон РК "Об акционерных обществах", предусматривающий нормы, связанные с защитой прав акционеров.

"Что касается ответственности конкретных олигархов, то в законе предусмотрена ответственность уполномоченных лиц энергетических предприятий. Более того, в рамках расследования аварий были возбуждены уголовные дела, по которым часть ответственных понесли соответствующее наказание. Были проведены достаточно глубокие проверки на предмет возможности вывода средств акционерами с целью нарушений обязательств по выполнению инвестиционных программ. И в рамках комиссии по демонополизации принимались меры по возврату активов у нерадивых собственников в госсобственность. Как вы знаете, часть Экибастузской ТЭЦ вернули государству, Риддерскую ТЭЦ и другие", – добавил Алмасадам Саткалиев.

В целом, глава Минэнерго отметил, что разделяет позицию депутатов. По его словам, недобросовестные собственники ТЭЦ должны нести соответствующую ответственность за управление энергетическими активами.

"У меня вопрос другого характера. Есть ответственность, но депутатами предложено ужесточить ответственность и жесткие требования в отношении акционеров. Вы предложение депутатов поддерживаете?" – уточнил депутат Бакытжан Базарбек.

Министр ответил, что ужесточение ответственности нужно, но она не должна быть карательной для собственников.

"Мы полностью этот подход поддерживаем, но необходимо определение критериев. Для этого нужна координация с другими госорганами. Данная работа продолжится. Все замечания с учетом текущего понимания правительством будут представлены официально", – заверил Алмасадам Саткалиев.

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