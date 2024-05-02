Ждать ли повышения тарифов на электроэнергию в Казахстане в 2024 году

В Министерстве энергетики Казахстана рассказали, что будет с тарифами на электроэнергию до конца 2024 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов отметил, что конечные тарифы на электроэнергию утверждает Комитет по регулированию естественных монополий, при этом Минэнерго утверждает тарифы только на электростанциях.

"Тарифы на станциях мы с 1 января повысили, поэтому в ближайшее время на электрических станциях увеличение тарифа на электроэнергию не ожидается предварительно до конца года. Но есть такое понятие, как чрезвычайно регулирующие меры на случай, если резко вырастет цена угля или каких-то других вещей", – объяснил Сунгат Есимханов.

Он рассказал, что в структуру тарифа также входит повышение заработных плат сотрудников предприятий. По его словам, на ТЭЦ Жезказгана средняя зарплата у машиниста – 400 тыс. тенге, она достаточно высокая для энергетики, но на металлургических предприятиях Жезказгана зарплата 600 тыс. тенге, поэтому некоторые специалисты уходят.

"Это надо все в комплексе рассматривать, но это я не говорю о том, что мы в ближайший месяц тариф ради этого поднимем", – добавил Сунгат Есимханов.

С 1 марта в Алматы повысили тариф на электроэнергию.