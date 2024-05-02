Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ждать ли повышения тарифов на электроэнергию в Казахстане в 2024 году

Ждать ли повышения тарифов на электроэнергию в Казахстане в 2024 году, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 13:46 Фото: Zakon.kz
В Министерстве энергетики Казахстана рассказали, что будет с тарифами на электроэнергию до конца 2024 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов отметил, что конечные тарифы на электроэнергию утверждает Комитет по регулированию естественных монополий, при этом Минэнерго утверждает тарифы только на электростанциях.

"Тарифы на станциях мы с 1 января повысили, поэтому в ближайшее время на электрических станциях увеличение тарифа на электроэнергию не ожидается предварительно до конца года. Но есть такое понятие, как чрезвычайно регулирующие меры на случай, если резко вырастет цена угля или каких-то других вещей", – объяснил Сунгат Есимханов.

Он рассказал, что в структуру тарифа также входит повышение заработных плат сотрудников предприятий. По его словам, на ТЭЦ Жезказгана средняя зарплата у машиниста – 400 тыс. тенге, она достаточно высокая для энергетики, но на металлургических предприятиях Жезказгана зарплата 600 тыс. тенге, поэтому некоторые специалисты уходят.

"Это надо все в комплексе рассматривать, но это я не говорю о том, что мы в ближайший месяц тариф ради этого поднимем", – добавил Сунгат Есимханов.

С 1 марта в Алматы повысили тариф на электроэнергию. 

Читайте также

В правительстве Казахстана подчеркнули необходимость не допустить повышения цен в межсезонье
В правительстве Казахстана подчеркнули необходимость не допустить повышения цен в межсезонье
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Прения по делу Бишимбаева: в суде выступила адвокат потерпевшей стороны
Когда в Казахстане появятся новые операторы связи и почему их тарифы будут дешевле
В Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле
Тамила Языкова
МЭ РК Казахстан 2024 год Тарифы Электроэнергия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: