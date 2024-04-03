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Потепление до +20°С и прекращение осадков ожидаются в Казахстане

Потепление до +20°С и прекращение осадков ожидаются в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 12:12 Фото: unsplash
На севере, востоке, в центре Казахстана ожидаются прекращение осадков и повышение температуры воздуха. Об этом говорится в прогнозе погоды на 4-6 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Трехдневный прогноз погоды предоставили специалисты РГП "Казгидромет".

"Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым на севере, востоке и в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков, а также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем до +15+20°С", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на остальной территории страны, под влиянием фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, усилится ветер.

"Ночью в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). 6 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в апреле и мае, а также летом. Подробности по ссылке.

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Динара Халдарова
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