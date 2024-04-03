Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Глава Минфина высказался о компенсации пострадавшим от паводков

Глава Минфина высказался о компенсации пострадавшим в паводках, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 14:37 Фото: пресс-служба МЧС РК
Министр финансов Казахстана Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 3 апреля 2024 года высказался о выплате компенсации пострадавшим от паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев разъяснил алгоритм подсчета ущерба от паводков.

"Деньги предусмотрены в местном бюджете на восстановление, покрытие ущерба. Сейчас идет подсчет, сколько домов, сколько скота. Когда будет сделан общий подсчет, деньги будут выделяться из местного бюджета. В случае нехватки денег из местного бюджета у нас есть резерв правительства. Деньги пойдут оттуда. Как отметил глава государства, все наши граждане, оказавшиеся в этой ситуации, будут обеспечены всем необходимым, в том числе средствами", – заверил министр.

При этом он озвучил сумму ущерба от предыдущих паводков.

"Насколько я понимаю, вода еще стоит, не могут туда подойти, чтобы посмотреть, оценить до конца ущерб. Когда будет оценка произведена по всем регионам, по всем районам, аулам, мы увидим общую сумму. И об этом мы вам будем говорить и докладывать. В 2022 году по регионам, где был потоп, сумма составила около 15 млрд тенге. Сколько выделялось на одну семью – не могу об этом сказать", – отметил Мади Такиев.

Министр финансов также заявил, что в местном бюджете заложено 26 млрд тенге на чрезвычайные ситуации.

"Это резерв для ЧС. Эти деньги есть в акиматах. В настоящее время подсчитывается ущерб, нанесенный наводнением", – резюмировал Мади Такиев.

Днем ранее, 2 апреля 2024 года, министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев рассказал, сколько в среднем предусмотрят на строительство каждого дома для людей, пострадавших от паводков.

Читайте также

Паводки в регионах Казахстана
Депутаты о паводках в Казахстане: В районах нет даже лодок и водных ботинок
чиновники, Минфирн, Такиев Мади
Во сколько обходится казахстанцам содержание чиновников
Астанчанин обманул глухонемого водителя, обещая вернуться
Глухонемого таксиста обманули в Астане: в полиции озвучили детали
Мадина Мамырханова
МФ РК Казахстан Мади Такиев Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Единые правила исчисления средней зарплаты изменили в Казахстане
Единые правила исчисления зарплаты изменили в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: