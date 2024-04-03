Глава Минфина высказался о компенсации пострадавшим от паводков

Министр финансов Казахстана Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 3 апреля 2024 года высказался о выплате компенсации пострадавшим от паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев разъяснил алгоритм подсчета ущерба от паводков.

"Деньги предусмотрены в местном бюджете на восстановление, покрытие ущерба. Сейчас идет подсчет, сколько домов, сколько скота. Когда будет сделан общий подсчет, деньги будут выделяться из местного бюджета. В случае нехватки денег из местного бюджета у нас есть резерв правительства. Деньги пойдут оттуда. Как отметил глава государства, все наши граждане, оказавшиеся в этой ситуации, будут обеспечены всем необходимым, в том числе средствами", – заверил министр.

При этом он озвучил сумму ущерба от предыдущих паводков.

"Насколько я понимаю, вода еще стоит, не могут туда подойти, чтобы посмотреть, оценить до конца ущерб. Когда будет оценка произведена по всем регионам, по всем районам, аулам, мы увидим общую сумму. И об этом мы вам будем говорить и докладывать. В 2022 году по регионам, где был потоп, сумма составила около 15 млрд тенге. Сколько выделялось на одну семью – не могу об этом сказать", – отметил Мади Такиев.

Министр финансов также заявил, что в местном бюджете заложено 26 млрд тенге на чрезвычайные ситуации.

"Это резерв для ЧС. Эти деньги есть в акиматах. В настоящее время подсчитывается ущерб, нанесенный наводнением", – резюмировал Мади Такиев.

Днем ранее, 2 апреля 2024 года, министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев рассказал, сколько в среднем предусмотрят на строительство каждого дома для людей, пострадавших от паводков.