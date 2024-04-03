Депутаты о паводках в Казахстане: В районах нет даже лодок и водных ботинок

Депутаты Мажилиса вновь высказались о текущей ситуации с паводками в регионах. Свои переживания они озвучили 3 апреля 2024 года в депутатском запросе на имя премьер-министра страны Олжаса Бектенова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Максат Толыкбай отметил, что половина страны снова оказалась под водой, и эта ситуация повторяется из года в год с наступлением весны.

"Наступает весна и многие обещания правительства как в воду канули. Мы уже устали от пустых слов, что если случится чрезвычайная ситуация, мы справимся", – отметил Максат Толыкбай.

По его словам, поэтому депутаты лично отправились в регионы, чтобы встретиться с местным населением и увидеть происходящее своими глазами.

"Есть страны, которые приняли меры по защите от цунами и вулканов, а в некоторых районах Казахстане нет даже простейших лодок и водных ботинок на случай паводков. Кроме того, нормативы министерства по чрезвычайным ситуациям не выполнены. Между акиматами и министерствами нет налаженной работы", – заявил депутат.

Мажилисмен добавил, что в водной сфере также не хватает квалифицированных специалистов. Гидрологи и гидротехники не проводят комплексную работу.

"На днях мы вместе с коллегами из Мажилиса лично побывали в Уральске, Аркалыке, Актобе, Улытау, Коянды и в других регионах, ознакомились с положением населения. В прошлом году в это же время в нескольких домах в Кобдинском районе, которые были затоплены, партией Amanat было построено новое жилье. Самое обидное, что эти дома снова оказались под водой, потому что плотина, строительство которой началось в Кобде, была остановлена местной прокуратурой на основании проектной документации. Кроме того, в затопленном селе Кумсай Актюбинской области иностранная нефтяная компания заблокировала шлюз, а сток повернул в сторону села. В результате оказалось, что шлюз был намеренно закрыт. Этот вопрос необходимо взять под пристальный контроль", – рассказал Максат Толыкбай.

Он напомнил о словах президента, что никто из пострадавших от паводков не останется без внимания и помощи. Однако, по его мнению, до тех пор, пока комиссия рассчитает затраты и построит дома, потребуется не менее 4-5 месяцев.

"А как же быть сельчанину, который кормится и живет за счет скотоводства, в то время, когда скот на пастбище? Как сельчанин будет находиться в неведении, что творится с его скотом? Есть еще одна актуальная проблема для сельчан. В отдаленных аулах по некоторым затопленным домам до сих пор нет правоустанавливающих документов, не говоря уже о сараях и непомеченном поголовье скота. Когда вы видели, чтобы казахи оформляли документы на свою скотину, что с ними делать? Оставим их на их произвол? Над этим надо задуматься", – возмутился мажилисмен Максат Толыкбай.

При этом депутат подчеркнул, что угроза паводков все еще остается в некоторых регионах.

"В СКО, Павлодаре, ВКО, на Алтае снег только начал таять. Нельзя забывать о том, что двухметровый снег лежит в Маркаколе и на Катон-Карагае. Что творится в Тургае вы видели, там единственная дорога осталась под водой. Доступ возможен только для вертолета и большой техники. Поэтому необходимо уделить пристальное внимание обеспечению этих регионов необходимыми продуктами питания, медикаментами, кормовыми запасами", – считает Максат Толыкбай.

В связи с вышеизложенным депутат предложил расширить особую водоохранную территорию берегов всех рек Казахстана до 4 км при строительстве жилья и выделении земель. Также создать искусственные каналы, строить водохранилища на особо опасных территориях.

Обеспечить села, прилегающие к рекам, озерам, необходимой техникой, лодками и специальными формами. Особое внимание уделить подготовке специалистов, гидротехников, инженеров.

"Кроме того, рассмотреть возможность вычета до трех лет выплаты всех сельскохозяйственных кредитов крестьянам на землях, где в этом году было объявлено чрезвычайное положение", – предложил депутат Максат Толыкбай.

Ранее в МЧС сообщили, что в зоне подтопления остаются пять областей, сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 2 апреля 2024 года также заявил, что пик паводков еще не пройден. В связи с этим поручил министрам и акимам быть готовыми к новой фазе паводков в северных, центральных и восточных регионах.