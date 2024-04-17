Депутаты просят строго наказывать за фейки в период паводков

Депутаты просят строго наказывать за распространение фейковой информации в период паводков. Свои предложения они озвучили в депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сергей Пономарев привел в пример несколько таких фейков, появившихся в Сети.

"Например, в Каратомарском водохранилище Костанайской области трещина. В Жанаозене перекрыта дорога из-за подступившей воды. Правительство собирает с казахстанцев деньги пострадавшим. Вода поступает к Астане, бороться с ней некому. Вода в Иртыше заражена из-за затопленных кладбищ и скотомогильников. Это лишь некоторые фейки, которые мы читаем в эти тревожные дни – причем в официальных СМИ, я уже не говорю о соцсетях", – озвучил Сергей Пономарев.

Он отметил, что некоторые люди безоговорочно верят социальным сетям, не обладают критическим мышлением и не могут отличить достоверную информацию от похожих на правду фейков. Кроме того, пользуясь большой бедой, активизировались интернет-мошенники.

"Они просят перечислить деньги для пострадавших на подставные банковские счета или обещают выделить государственную компенсацию за ущерб людям. Им предлагают зарегистрироваться на мошеннических сайтах, а затем получают их персональные данные и оформляют на и без того пострадавших кредиты. Я сам много лет работал в новостях и знаю, как важно думать о последствиях выданной новости. Ни один рейтинг не стоит человеческих слез, здоровья и жизни", – добавил депутат.

По его словам, подобные фейки несут за собой панику, усугубляют любое бедствие, даже в тех регионах, которые им не затронуты. Мало того, они приводит к ложному реагированию служб ЧС, и без того работающих в тяжелейших условиях.

"Вычислить паблики, публикующие ложь, для силовиков не составит никакого труда. Напоминаю всем, что ответственность за распространение фейковой информации будет жесткой! На сегодняшний день уже порядка 40 человек были предупреждены о недопустимости публикации фейковой информации. Они пока только предупреждены", – подчеркнул Сергей Пономарев.

В связи с этим депутаты считают:

Правительству необходимо предпринять меры и привлечь к строгой ответственности паблики с широкой аудиторией, якобы анонимные телеграмм-каналы.

Министерству культуры и информации мониторить фейковые новости, вести разъяснительную работу, в случае необходимости закрывать публикующие их площадки.

Необходимо усилить работу именно с информационными ресурсами, где народ получает информацию. Это более сложная информационная война, нежели представляют государственные органы.

"Посетив паводковые регионы, могу точно сказать, что государство предпринимает все усилия по минимизации последствий беспрецедентного паводка, ликвидации его последствий и скорейшему возвращению к нормальной жизни", – заключил мажилисмен.

Ранее депутаты попросили премьер-министра проверить все дамбы и плотины.