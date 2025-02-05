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Политика

Гарантии в госзакупках на 2-3 года приводят к некачественному строительству: депутаты хотят увеличить сроки

Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, Казахстан, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 16:41 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Руслан Берденов направил запрос премьер-министру Олжасу Бектенову о пересмотре гарантийных сроков при государственных закупках, передает корреспондент Zakon.kz.

5 февраля 2025 года в Мажилисе он пояснил, что речь идет о гарантийном сроке, предоставляемом подрядчиком на заказанные государством объекты. Ежегодно на госзакупки из бюджета выделяется около 13 трлн тенге. На эти средства в 2024 году построено 19 млн кв. м жилья, 397 объектов здравоохранения, 298 объектов образования, 40 студенческих общежитий, более 12 тыс. км автомобильных дорог, но гарантийные сроки этих проектов вызывают большой вопрос.

"Анализ информации из регионов показывает, что гарантийные сроки не превышают 2-3 лет. Лишь в некоторых регионах этот срок увеличен на 5-10 лет. Эти различия приводят к тому, что подрядчик тратит выделенные средства, осуществляет некачественные работы, использует дешевые строительные материалы. Без сомнений, в будущем государству придется потратить дополнительные средства на реконструкцию этих объектов. Мы должны внедрить принцип "десятилетней гарантии", который действует в России, США, Китае, Франции", – заявил Руслан Берденов.

Также депутат предложил внедрить механизм "окрашенных денег", который позволяет контролировать каждый выделенный из бюджета тенге на всех этапах, от его выделения до полного освоения. Это исключает возможность коррупции и способствует формированию качественных объектов с рациональным использованием бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что Антикор выявил масштабные нарушения в госзакупках и вернул миллиарды тенге в бюджет.

Бауыржан Муканов
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