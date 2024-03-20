Необходимо модернизировать герб в соответствии с современными требованиями – депутат

Депутат Мажилиса Абзал Куспан 20 марта направил запрос премьер-министру РК Олжасу Бектенову по поводу обновления герба Казахстана. Он считает необходимым модернизировать герб в соответствии с современными требованиями, сообщает Zakon.kz.

По словам Абзала Куспана, мировой опыт показывает, что государственный герб прежде всего раскрывает глубину истории своей страны, ее мировоззрение и взгляды на будущее. Само слово "герб" означает "наследие".

"Некоторые страны не имеют герба и ограничиваются только эмблемой. А наш народ богат национальными символами. Наша символика берет свои корни еще со времен сакских, гуннских и тюркских ханств. Ремесло кочевой цивилизации, созданное нашими предками, в частности, традиция изготовления печатей – через гуннов распространился в Европу. Поэтому необходимо использовать наш опыт создания символов для совершенствования герба Казахстана". Абзал Куспан

Депутат считает, что существующий герб тоже с глубоким смыслом. Его цель – выразить единство и мир. Поэтому он хорошо передает задачу по объединению народов страны.

"При этом следует учитывать, что Казахстан, как государство возник не только в 1991 году, и история его государственности глубока. Он является прямым наследником древнего Сакского, Гуннского, Тюркского ханств, династии Золотой Орды, древнего Казахского ханства. Это история полна мужества и отваги", – рассказал депутат.

Спикер отметил, что в этом году казахстанцы отметят 800-летие основания Золотой Орды – поднятие флага в казахской степи.

"Такая глубокая историческая преемственность казахской страны, благородный дух наших предков-воинов, голос и звучание государственности, слава и гордость нашего народа должны найти отражение в новом гербе", – сказал Абзал Куспан.

Он добавил, что поэтому депутаты поддерживают инициативу президента по обсуждению создания нового герба с общественностью.

"Необходимо задуматься о совершенствовании герба с учетом исторической преемственности и потребностей времени. Этот важный вопрос должен быть рассмотрен ответственными государственными органами и всесторонне обсужден с общественностью, соответствующими специалистами, авторами нынешнего герба", – резюмировал спикер.

Депутат Мажилиса Еркин Абиль заявил, что вопрос смены герба можно вынести на всенародный референдум.