Два водохранилища реконструируют в Актюбинской области

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 3 апреля 2024 года осмотрел Каргалинское водохранилище в Актюбинской области, ознакомился с условиями, в которых работают специалисты местного филиала РГП "Казводхоз", сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза пресс-службы ведомства, Актюбинское и Каргалинское водохранилища будут реконструированы.

"Нужно быть готовыми к приходу воды, поэтому на данный момент важно обеспечить максимальный сброс воды из Каргалинского водохранилища. Также нужно синхронизировать работу с Актюбинским водохранилищем, чтобы правильно распределить воду, исключая таким образом перегрузок", – подчеркнул Нуржан Нуржигитов.

Сейчас Каргалинское водохранилище емкостью 280 млн кубометров может вместить еще порядка 70 млн кубометров воды. Открыты два шлюза для сброса талой воды, каждый сбрасывает по 100 кубометров воды в секунду. На объекте ведется круглосуточное дежурство. Данные по наполнению, притоку и сбросу ежечасно направляются в местные исполнительные органы и Департамент по чрезвычайным ситуациям.

Также министр рассказал о работе Саздинского водохранилища Актюбинской области.

"Особенностью Актюбинской области является то, что Актюбинское, Каргалинское и Саздинское водохранилища соединяются в черте города в реку Илек. Поэтому необходимо регулировать работу всех трех водохранилищ. На сегодня Актюбинское водохранилище находится в транзитном режиме, Каргалинское водохранилище – в режиме накполения, а Саздинское – пропускает 40 кубометров воды в секунду", – отметил Нуржан Нуржигитов.

Емкость Саздинского водохранилища – 7,5 млн кубометров. К этому часу сброс из него снижен с 60 до 40 кубометров в секунду.

2 апреля 2024 года министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов поговорил с жителями Актюбинской области по поводу наводнения. Он рассказал о плане противопаводковых работ в регионе.