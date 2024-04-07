Заполнено на 168%: ситуацию на водохранилище в СКО прокомментировал министр водных ресурсов

Для регулирования пропуска паводковых вод министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов объехал водохранилища Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, на сегодня наполнение Сергеевского водохранилища составляет 168%. Общий приток с 29 марта составил 610 млн кубометров, сброс – 218 млн кубометров.

"За 10 дней в Сергеевское водохранилище прибыло 400 млн кубометров воды. Вчера мы ознакомились с работой водохранилищ Костанайской области, включая Верхне-Тобольское и Каратомарское водохранилища. Сегодня мы в Северо-Казахстанской области. На данный момент объем воды в Сергеевском водохранилище составляет более 1 млрд кубометра. Большой сток идет вниз. Местные исполнительные органы и ДЧС предупреждены. На сегодня в области полным ходом идет подготовка к принятию воды", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Какая ситуация на водохранилищах в других областях

Как сообщила на брифинге в СЦК 7 апреля официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева, Астанинское водохранилище в Акмолинской области перешло в транзитный режим, сейчас из него сбрасывается 400 кубометров воды в секунду, прибывает столько же. Из Селетинского водохранилища Акмолинской области сбрасывается 150 кубометров воды в секунду. Объект наполнен на 99,4%.

"В Западно-Казахстанской области до сих пор наблюдается повышение уровня реки Чаган, в секунду там протекает 680 кубометров воды, по реке Дерколь уровень воды пошел на спад. По реке Жайык ожидается вторая волна половодья", – рассказала она.

Абдуалиева отметила, что, по данным, которыми министр водных ресурсов и ирригации Нуржигитов обменивается с российскими коллегами, на сегодня сброс из Ириклинского гидроузла составляет 1680 кубометров в секунду, максимальная отметка была 4 апреля – 2600 кубометров в секунду.

"Сейчас работники Министерства водных ресурсов и ирригации вместе с коллегами из акиматов Западно-Казахстанской и Атырауской областей работают над очисткой русла реки Жайык от ледяного покрова и исключения заторов для уменьшения подтоплений. Приток к Актюбинскому водохранилищу на сегодня стабилизировался. Объект наполнен на 97%, сброс составляет 50 кубометров в секунду. Каргалинское водохранилище Актюбинской области работает в транзитном режиме. И сброс, и приток составляют 350 кубометров в секунду", – добавила она.

Вместе с тем, по данным представителя ведомства, на водохранилищах Восточно-Казахстанской области пик паводка ожидается в начале следующей недели. Ожидаемый средний приток в Бухтарминское водохранилище составляет 1780-2720 млн кубометров, в Шульбинское водохранилище – 2380-3730 млн кубометров.

"В связи с тем, что по реке Ертис ожидается приток воды, работники водного министерства и акимата области Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей принимают меры для наиболее безопасного пропуска воды и обеспечения безопасности жителей. На водохранилищах Карагандинской области прошел пик половодья, водохранилища переведены в транзитный режим, увеличение притоков не прогнозируется", – подчеркнула она.

По словам Абдуалиевой, за счет регулирования стока рек водохранилищами минимизирован риск подтопления населенных пунктов, расположенных ниже створов водохранилищ Астаны и Карагандинской области.



"Учитывая время постройки сооружений, а также нынешнюю ситуацию на Сергеевском, Петропавловском и Каратомарском водохранилищах, министром водных ресурсов и ирригации Нуржаном Нуржигитовым инициирован запрет на передвижение большегрузных автомобилей через мостовой переход по гребню плотины данных водохранилищ", – заключила она.

Ранее сообщалось, что наполняемость Сергеевского водохранилища составила 163%. О том, как борются с паводками ведомства и акиматы, можно прочитать здесь.