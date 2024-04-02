Нуржигитов поговорил с жителями Актюбинской области по поводу наводнения

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал о плане противопаводковых работ в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Министр осмотрел Актюбинское водохранилище и ознакомился с ходом работ по попуску паводковых вод.

"Работники РГП "Казводхоз", местных исполнительных органов и департамента по чрезвычайным ситуациям обеспечили безопасные попуски воды. По прогнозам "Казгидромет", с 30 марта по 5 апреля в Актюбинское водохранилище должно поступить 210 млн кубометров воды, в Каргалинское водохранилище – 180 млн кубометров. Поэтому мы должны синхронизировать работу водохранилищ. Сейчас мы проанализируем проводимую РГП "Казводхоз" работу и примем нужное решение", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Кроме того, он встретился с жителями Актюбинской области.





Ранее сообщалось, что вице-премьер – заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев побывал с рабочей поездкой в Костанайской области. Он пообещал оказать помощь всем пострадавшим.