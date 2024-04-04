Куда могут обратиться казахстанцы, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации за рубежом

Посольство Казахстана в Украине сегодня, 4 апреля 2024 года, распространило важную информацию. Она касается казахстанцев, оказавшихся в чрезвычайной ситуации за рубежом, сообщает Zakon.kz.

В дипломатическом ведомстве проинформировали, что для экстренной помощи гражданам Казахстана, оказавшимся в чрезвычайной ситуации за рубежом, на веб-платформе Qazalem.kz есть кнопка SOS.

"Если вы столкнулись с чрезвычайной ситуацией и вам нужна экстренная помощь, пожалуйста, заполните эту анкету. Консульство Казахстана в стране вашего пребывания оперативно свяжется с вами", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства РК в Украине.

Принцип работы кнопки SOS на портале Qazalem.kz объяснен на видео.

"Если вы попали в ситуацию, схожую с ситуацией на видео, конечно, первое, что вам нужно сделать, – это обратиться в местную полицию". Посольство Казахстана в Украине

1 апреля 2024 года Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана обратилось к гражданам РК, находящимся в России. Причину можете узнать здесь.