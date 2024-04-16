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Токаев: Правительство не оставит никого без соответствующей заботы

Токаев: Правительство не оставит никого без соответствующей заботы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 13:53 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 16 апреля 2024 года после облета подтопленных территорий Северо-Казахстанской области встретился с жителями, эвакуированными после наводнения, сообщает Zakon.kz.

В беседе с гражданами президент сообщил, что государство примет все необходимые меры. На сегодняшний день единовременная выплата осуществляется всем пострадавшим от паводков. После оценки комиссии местному населению будет выплачена компенсация за ущерб имущества. Для жителей, чьи дома не подлежат восстановлению, будет построено новое жилье и подведена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, пострадавшим предоставят отсрочки по кредитам и займам.

Токаев о паводках: Ближайшие 10 дней будут самыми критическими, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 13:53

Фото: akorda.kz

По словам Касым-Жомарта Токаева, жителям будет оказана всесторонняя помощь.

"Мы сейчас переживаем тяжелое время. Это общенациональное бедствие. С другой стороны, положительные признаки уже налицо. Вода постепенно уходит. Думаю, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими, но уже сейчас мы принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий этого бедствия. Как я уже говорил, правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы. Мы компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены заботой со стороны государства. Это для меня сейчас приоритетная задача", – заявил президент.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Северо-Казахстанскую область. Рабочая поездка главы государства началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища.

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