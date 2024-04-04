Дефицит каких полезных ископаемых грозит Казахстану

В Министерстве промышленности и строительства рассказали, с дефицитом каких полезных ископаемых Казахстан может столкнуться в будущем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в СЦК 4 апреля журналист спросил у представителя министерства, правдивы ли утверждения экспертов о том, что через 10-15 лет Казахстан начнет испытывать дефицит некоторых металлов.

Председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Казахстана Ерлан Акбаров ответил, что государство на постоянной основе проводит мониторинг запасов по всем 130 видам полезных ископаемых.

"В странах, где имеются полезные ископаемые, обеспеченность запасами в среднем составляет 40-50 лет. У нас есть некоторые полезные ископаемые, по которым восполняемость считается очень низкой – это золото, медь, свинец. По золоту у нас на балансе 2300 тонн, ежегодно мы добываем 90 тонн. Обеспеченность составляет примерно на 25 лет", – рассказал Ерлан Акбаров.

Отметим, в декабре 2023 года президент подписал закон по вопросам недропользования, направленный на повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки углеводородов, поддержание добычи и эффективной эксплуатации истощающихся месторождений.