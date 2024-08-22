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Грозит ли Казахстану дефицит угля

Спецтехника, добыча угля, уголь, техника для добычи полезных ископаемые, горнодобывающая промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 13:29 Фото: pixabay
Заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства (МПС) Казахстана Турар Жолмагамбетов на брифинге в СЦК 22 августа 2024 года рассказал, какие запасы угля есть в стране, сообщает Zakon.kz

По словам спикера, "фактически уголь есть".

"Чтобы вы понимали, мы входим в десятку стран мира по добыче и по разведке угля. У нас подвижной состав (для транспортировки. – Прим. ред.) полностью готов. На местах акиматы готовы. Теперь вопрос заявок – если население будет ждать холода, и думает: "Тогда и куплю, зачем мне сейчас покупать", тогда проблемы будут. Как я уже говорил, один тупик может обслуживать не более 100 машин. И когда все будут ждать холода, и когда появится спрос на 500 машин, тогда элементарно его не сможет обслужить региональный оператор", – заявил Турар Жолмагамбетов.

Он рекомендовал казахстанцам не ожидать наступления холодов, а заранее закупать твердое топливо.

Ранее Турар Жолмагамбетов назвал стоимость угля в Казахстане.

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