Грозит ли Казахстану дефицит угля
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Заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства (МПС) Казахстана Турар Жолмагамбетов на брифинге в СЦК 22 августа 2024 года рассказал, какие запасы угля есть в стране, сообщает Zakon.kz
По словам спикера, "фактически уголь есть".
"Чтобы вы понимали, мы входим в десятку стран мира по добыче и по разведке угля. У нас подвижной состав (для транспортировки. – Прим. ред.) полностью готов. На местах акиматы готовы. Теперь вопрос заявок – если население будет ждать холода, и думает: "Тогда и куплю, зачем мне сейчас покупать", тогда проблемы будут. Как я уже говорил, один тупик может обслуживать не более 100 машин. И когда все будут ждать холода, и когда появится спрос на 500 машин, тогда элементарно его не сможет обслужить региональный оператор", – заявил Турар Жолмагамбетов.
Он рекомендовал казахстанцам не ожидать наступления холодов, а заранее закупать твердое топливо.
Ранее Турар Жолмагамбетов назвал стоимость угля в Казахстане.
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