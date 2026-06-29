Жительница Новой Зеландии ударилась головой и внезапно прозрела после 13 лет слепоты

24-летняя жительница Окленда в Новой Зеландии, Лиза Рид, вновь обрела зрение спустя 13 лет слепоты. Ей помогла не операция, а случайный удар головой о журнальный столик, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, Рид потеряла зрение в возрасте 11 лет из-за раковой опухоли мозга. После операции опухоль удалили, но зрительные нервы остались повреждены. Врачи заключили: состояние Лизы необратимо.

Спустя 13 лет после потери зрения девушка случайно ударилась головой, когда пыталась наклониться, чтобы поцеловать свою собаку-поводыря Ами.

Так Лиза потеряла равновесие и стукнулась головой о кофейный стол, а затем о пол.

Проснувшись утром, она поняла, что к ней вернулось зрение. Медики не смогли объяснить произошедшее. Некоторые предположили, что потеря зрения могла быть психосоматической. Сама Рид назвала произошедшее чудом.

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