Уникальная операция: в Алматы врачи спасли от ампутации ногу водителя мопеда, попавшего в ДТП
О том, как удалось избежать крайних мер и поставить пациента на ноги, рассказал заведующий отделением политравмы ГКБ №7 Алматы Рамазан Аскеров.
Мужчину привезли на скорой в травмпункт 7-й горбольницы. По словам врача, его состояние было крайне тяжелым, и не до конца удалось оценить характер перелома. Мужчина на мопеде попал в аварию и получил десятки сложных травм.
"Можно сказать, что это особый клинический случай. Он получил очень много ушибов и травм по всему телу. А правая нога была практически деформирована, в области голени – обширная размозженная рана с отслоением кожи. Кости тоже были сломаны, и он не мог разгибать стопу. Обычно в таких случаях пациентам ампутируют ногу," – рассказал Аскеров.
Пациенту провели полную диагностику, и врачи взялись за сложную операцию по восстановлению ноги. Операцию провели совместно с московским хирургом Денисом Ремашевским.
Фото: пресс-служба 7 ГКБ
"Учитывая огромный дефект кожи, мышцы и костной ткани, совместно с нашим московским коллегой произведена огромная реконструктивная пластическая операция. То есть удаление омертвевшей ткани, как костной ткани, так и мягкотканного компонента. Уникальность этой операции – это перемещение задней группы мышц голени на переднюю поверхность. Тем самым мы произвели закрытие дефекта мягкотканного компонента и сделали пересадку кожи с бедра", – рассказывает подробности травматолог.
На сегодняшний день перемещенная кожа прижилась, и пациента готовят к выписке. Мужчина чувствует себя неплохо и идет на поправку.
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