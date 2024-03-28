Уникальная операция: в Алматы врачи спасли от ампутации ногу водителя мопеда, попавшего в ДТП

В Алматы врачи спасли жизнь 38-летнему мужчине, который попал в больницу после ДТП. Стоял вопрос об ампутации правой ноги, сообщает Zakon.kz.

О том, как удалось избежать крайних мер и поставить пациента на ноги, рассказал заведующий отделением политравмы ГКБ №7 Алматы Рамазан Аскеров.

Мужчину привезли на скорой в травмпункт 7-й горбольницы. По словам врача, его состояние было крайне тяжелым, и не до конца удалось оценить характер перелома. Мужчина на мопеде попал в аварию и получил десятки сложных травм.

"Можно сказать, что это особый клинический случай. Он получил очень много ушибов и травм по всему телу. А правая нога была практически деформирована, в области голени – обширная размозженная рана с отслоением кожи. Кости тоже были сломаны, и он не мог разгибать стопу. Обычно в таких случаях пациентам ампутируют ногу," – рассказал Аскеров.

Пациенту провели полную диагностику, и врачи взялись за сложную операцию по восстановлению ноги. Операцию провели совместно с московским хирургом Денисом Ремашевским.





Фото: пресс-служба 7 ГКБ

"Учитывая огромный дефект кожи, мышцы и костной ткани, совместно с нашим московским коллегой произведена огромная реконструктивная пластическая операция. То есть удаление омертвевшей ткани, как костной ткани, так и мягкотканного компонента. Уникальность этой операции – это перемещение задней группы мышц голени на переднюю поверхность. Тем самым мы произвели закрытие дефекта мягкотканного компонента и сделали пересадку кожи с бедра", – рассказывает подробности травматолог.

На сегодняшний день перемещенная кожа прижилась, и пациента готовят к выписке. Мужчина чувствует себя неплохо и идет на поправку.

В начале марта алматинские врачи вызвали восхищение казахстанцев тем, что невозмутимо продолжали делать операции во время сильного землетрясения.