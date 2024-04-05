Пик паводка пройден: аким Карагандинской области сделал важное заявление

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев 5 апреля обратился к жителям на своих страницах в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Текст его видеобращения опубликовал акимат Карагандинской области на официальном сайте.

"Уважаемые земляки! Пик паводка в нашей области прошел! Благодаря нашей с вами сплоченности мы смогли предпринять все меры, чтобы паводок прошел с минимальным ущербом. Я выражаю благодарность нашим спасателям, полиции, военным, волонтерам, предпринимателям, подрядным организациям и, конечно, жителям, которые приняли активное участие в борьбе с паводком", – сказал аким.





По его словам, на сегодняшний день все 237 гидротехнических сооружений работают без сбоев, заполнены необходимым объемом воды.

"В этом году через Шерубай-Нуринское водохранилище прошло 256 млн кубов воды, Самаркандское и Интумакское – 410 млн. Такой объем воды был в 2017 году, многие помнят, какие были последствия в тот год. Отмечу, что предпринятые ранее меры также сыграли свою существенную роль в минимизации последствий паводков. Конечно, были и нештатные ситуации, по которым мы обязательно проведем работу, чтобы не допустить этого впредь", – заверил глава Карагандинской области.

Он подчеркнул, что власти помогут все восстановить, и эту работу уже начали.

"Чтобы не затопило наши села, мы были вынуждены сами разобрать три дороги областного значения, две из них уже восстановлены. Восемь дорог было размыто водой, четыре уже привели в порядок. Поэтому пока могут возникнуть трудности с передвижениями. Прошу набраться терпения и отнестись с пониманием. Принимаем меры по их восстановлению в кратчайшие сроки. Учитывая сложную ситуацию в Актюбинской и ЗКО областях, в Костанае, мы готовы оказать поддержку нашим коллегам. Обращаюсь и к нашим предпринимателям, которые готовы и могут поддержать наших земляков, соотечественников, принять в этом участие. Важна любая помощь и поддержка", – заключил Ермаганбет Булекпаев.

В Казахстане продолжается эвакуация граждан из населенных пунктов, которые остались под водой. О том, что известно о масштабных паводках, которые накрыли некоторые регионы страны, можно прочитать здесь.