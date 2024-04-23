Глава АФМ поручил не допустить роста цен на продукты, воду и лекарства в подтопленных регионах Казахстана

Фото: пресс-служба АФМ РК

Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Дмитрий Малахов поручил проводить мониторинг цен на продукты питания, питьевую воду, лекарственные средства и другие предметы первой необходимости в подтопленных регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: