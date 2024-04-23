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Глава АФМ поручил не допустить роста цен на продукты, воду и лекарства в подтопленных регионах Казахстана

Глава АФМ поручил не допустить роста цен на продукты, воду и лекарства в подтопленных регионах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:11 Фото: пресс-служба АФМ РК
Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Дмитрий Малахов поручил проводить мониторинг цен на продукты питания, питьевую воду, лекарственные средства и другие предметы первой необходимости в подтопленных регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 апреля 2024 года, рассказали в пресс-службе АФМ РК.

"Особое внимание надо уделить недопущению роста цен. Поручаю продолжить работу по мониторингу стоимости на продукты питания, питьевую воду, лекарственные средства и другие предметы первой необходимости", – сказал Дмитрий Малахов.

Он также не исключил риски спекулирования с ценами на строительные материалы.

"Информируйте акиматы о признаках необоснованного завышения цен и вносите предложения по исключению возможных манипуляций", – поручил Дмитрий Малахов.

Ранее стало известно, что АФМ проверит расходование денег, предназначенных для строительства гидросооружений.

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