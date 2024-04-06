Жителей Уральска призвали быть готовыми к переезду

Жителей Уральска, проживающих по адресу "Дача-2", призвали быть готовыми к переезду, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, 5 апреля с местными жителями проведена профилактически-разъяснительная работа. При этом передислокация коснется их только в случае осложнения паводковой обстановки.

Фото: скриншот видео

Работа по разъяснению проводится силами личного состава ДЧС Мангистауской области.

Фото: скриншот видео

Ранее в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана заявили о переброске сил в Уральск.